Forteto, le opposizioni in Palazzo Vecchio: “La Regione non escluda il libro dal Salone di Torino”

“Il libro ‘Setta di Stato - Il caso Forteto’ di Francesco Pini e Duccio Tronci deve essere presente al Salone del Libro di Torino, all’interno dello spazio riservato alla Regione Toscana. Viceversa, saremmo di fronte ad un atteggiamento oscurantista e di inspiegabile censura su una delle vicende più dolorose ed incresciose mai accadute in Toscana”. Cioè la vicenda degli abusi commessi nella comunità del Forteto.

A chiederlo sono tutte le forze politiche di opposizione presenti a Palazzo Vecchio, con i consiglieri Francesco Torselli (FdI), Cristina Scaletti (Firenze Viva), Arianna Xekalos (M5S), Miriam Amato (AL), Jacopo Cellai (FI) e Tommaso Grassi (SI).

“Dopo che la Regione si era costituita parte civile al processo - spiegano - e che ben due commissioni d’inchiesta, assieme al consiglio regionale, avevano svolto un preziosissimo lavoro finalizzato alla ricerca della verità su quanto accaduto all’interno del Forteto, la decisione della giunta regionale di vietare la presentazione del libro al Salone di Torino, adducendo una motivazione peraltro ridicola e offensiva delle stesse vittime (secondo la vicepresidente Barni il libro sarebbe fuori tema) è davvero un qualcosa di inspiegabile e, purtroppo, anche di molto grave”, proseguono i consiglieri.

“Abbiamo presentato (ieri, ndr) in consiglio comunale una risoluzione per chiedere al sindaco di adoperarsi, con tutti i mezzi in suo possesso, per tentare di far cambiare idea alla Regione, purtroppo il Partito Democratico a Palazzo Vecchio ha superato, sul piano della gravità e della follia delle decisioni, i propri colleghi della regione, impedendoci di presentare l'atto”.

“E' pura falsità quel che sostengono i rappresentanti della minoranza – la replica di Angelo Bassi, capogruppo Pd in consiglio -. Non abbiamo mai parlato di votare la risoluzione. Ci è stato chiesto di sottoscriverla e ci siamo riservati di leggere l'atto prima di metterci le nostre firme. Se i consiglieri ce l'hanno con la Regione Toscana questo non è affar nostro. Non siamo mai entrati nel merito sul contenuto del libro che dovrebbe essere presentato nel corso del Salone di Torino, quindi non vedo perché si debba parlare di censura. Il Consiglio comunale era impegnato nell'approvazione di alcune delibere e non c'è stato il tempo materiale per dibattere la risoluzione”.