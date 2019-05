Forteto: un decreto regionale ha sciolto la Fondazione

Forteto: stop alla Fondazione. E' arrivato infatti, il decreto regionale che scioglie la fondazione, così come riporta l'Ansa. " Forteto, arriva il decreto regionale che fa scendere il sipario sulla fondazione . Il parere con cui la conferenza dei servizi aveva espresso, esattamente due mesi fa, il suo assenso all'avvio della procedura di estinzione d'ufficio si è tradotto nel decreto dirigenziale della Regione Toscana adottato il 21 maggio scorso", hanno annunciato il coordinatore toscano di Fi e vicecapogruppo alla Camera Stefano Mugnai, e il capogruppo azzurro in Consiglio regionale Maurizio Marchetti.

"In questo modo, mentre si attende l'insediamento della commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta, va avanti lo smantellamento di quel castello di orrori che è stato per decenni Il Forteto - sottolineano Mugnai e Marchetti -, con la chiusura di una delle sue tre 'teste': quella della fondazione attraverso cui si veicolavano i precetti della comunità-setta. Il commissario governativo della società agricola Il Forteto Jacopo Marzetti dimostra di operare con efficacia, già che sua era l'istanza di scioglimento della fondazione".

Immediate le reazioni: "Finalmente la fondazione 'Il Forteto' è stata sciolta: un passo in avanti importante che rappresenta però solo il minimo sindacale. Con la commissione d'inchiesta parlamentare indagheremo, perché vogliamo sapere perché la Regione Toscana abbia consentito così a lungo, dopo i gravissimi fatti emersi, che i sodali di Fiesoli potessero ancora godere di un riconoscimento dalle istituzioni". Lo afferma Giovanni Donzelli, deputato e vicepresidente della commissione regionale d'inchiesta sul Forteto". E ancora: "In questa vicenda c'è ancora molto da fare - sottolinea Donzelli - c'è sempre l'impressione che siano ancora in molti quelli che ostacolano il percorso verso la verità e la giustizia per le vittime. La commissione che si sta insediando a Roma avrà il compito di fare chiarezza e di accelerare il percorso verso la pulizia nella cooperativa, a partire dall'allontanamento dei membri della setta e il riconoscimento dei risarcimenti per chi ha subito le pesanti angherie. Tutte queste cose sono alla base del ripristino della normalità - conclude Donzelli - che non può prescindere dalla richiesta che per il capo della setta, Rodolfo Fiesoli, sia al più presto emessa la sentenza finale che infligga una pena esemplare".