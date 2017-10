Vittime Forteto: in 41 coinvolte nei progetti della Regione

"Il sacrificio di tante persone non sarà stato inutile, se dalla dolorosa vicenda del Forteto noi saremo usciti migliorati e avremo tratto elementi per migliorare le nostre azioni in futuro". Così l'assessore al welfare Stefania Saccardi, che stamani è intervenuta al convegno "Oltre gli orrori del Il Forteto", organizzato nel Salone Brunelleschi dell'Istituto degl'Innocenti da Regione Toscana, Artem isia, Sds Mugello, Auser Abitare Solidale, Anci Toscana, FormAzione Co&so Network e Associazione Vittime de Il Forteto.

Il convegno si è incentrato sul progetto "Oltre - Percorsi verso l'autonomia" di reinserimento delle vittime, "che ha consentito di prendere in carico 41 persone", ha spiegato Saccardi. "Vogliamo dargli continuità nel tempo, finché questa resterà solo una brutta storia, sulla quale però tutti abbiamo qualcosa da ripensare e da imparare: che dobbiamo fare più attenzione e accrescere sempre la nostra sensibilità. Ringrazio quanti stanno lavorando per portare avanti questi progetti, e credo che da questa storia usciremo tutti un po' cresciuti", ha aggiunto.

Saccardi ha sottolineato la necessità per le istituzioni di agire a prescindere dai giudizi della Magistratura. Il Presidente dell'Associazione vittime del Forteto Sergio Pietracito, dal canto suo, ha chiesto che la cooperativa "Il Forteto", tutt'oggi attiva, prenda "realmente le distanze" da Fiesoli e auspicato che la Procura proceda nei confronti di chi "ha testimoniato il falso durante il processo". Il prossimo 23 ottobre è prevista l'udienza della Cassazione che potrà mettere il sigillo finale sull'iter processuale del filone principale: se il giudizio di appello, che ha visto la condanna a 15 anni e 10 mesi per Fiesoli e a 6 per il suo braccio destro Goffredi (oltre ad altre condanne meno severe), potrebbero scattare immediatamente i provvedimenti di carcerazione.