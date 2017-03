Forteto, lacrime al processo-bis: "Abusi sessuali e sul lavoro"

La sua testimonianza è stata interrotta più e più volte dalle lacrime, la voce spezzata dal pianto e dagli scatti d'ira provocati da quei ricordi. Al tribunale di Firenze è andata ieri in scena l'ennesima pagina triste legata agli abusi perpetrati nella comunità del Forteto. E' ripreso infatti il cosiddetto "processo Forteto-bis", con la toccante testimonianza dell'unico accusatore di Rodolfo Fiesoli in questo procedimento: un ragazzo di 24 anni che fino all'età di 15 ha vissuto al Forteto ha raccontato le angherie subite.

"Fiesoli denigrava con cose false la mia famiglia" "mi faceva il lavaggio del cervello", "mi portò a disprezzare la mia famiglia vera dopo che mi aveva inculcato cose false". E poi "mi portava nella sua camera, mi abbracciava, mi palpeggiava, mi baciava ma io non volevo, mi ribellavo quando potevo", "mi diceva che dovevo togliermi la materialità, che lui era puro". Il ragazzo, la cui testimonianza straziante è stata anche interrotta dal giudice Francesco Gratteri, ha poi ammesso di essere stato costretto a veri e propri rapporti sessuali.

Il teste ha anche raccontato che al Forteto i bambini venivano fatti lavorare nella stalla, nel caseificio, nei campi a togliere i sassi, a raccogliere mele, in falegnameria, nelle cucine "e chi si ribellava subiva botte dagli adulti. Per una botta di Fiesoli al forno mi tagliai un dito", ha confessato. Il processo andrà avanti nell'udienza del prossimo 19 aprile con la ripresa delle testimonianze della sorella e della mamma della vittima. Fiesoli ha già subito una condanna in appello a 15 e 10 mesi, mentre ci sono altri procedimenti in corso, fra cui anche alcuni legati alle presunte false testimonianze rese da alcune persone in difesa dei membri della comunità.