Forteto, Papa Francesco incontrerà le vittime

Quando Papa Francesco è venuto in Mugello, a Barbiana nel comune di Vicchio, le vittime del Forteto si aspettavano che sua Santità le avrebbe ricevute. Oppure invitate all'incontro avvenuto tra Bergoglio e un centinaio di persone subito dopo la sua preghiera sulla tomba di Don Lorenzo Milani. Invece il Papa ha preferito incontrare personalmente un gruppo di coloro che hanno vissuto al Forteto e sono stati sottoposti a violenze fisiche e psicologiche da parte di Rodolfo Fiesoli, il profeta, e altri membri della comunità-cooperativa.

Una delegazione di ‘vittime del Forteto’ sarà ricevuta in Vaticano mercoledì 30 agosto. Lo ha fatto sapere il presidente dell’Associazione vittime del Forteto, Sergio Pietracito, così come riportato dal sito di Lady Radio. Saranno circa 15 le persone che incontreranno il Papa. Il cardinale e arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori li accompagnerà in Vaticano. L'associazione delle vittime gli aveva chiesto di poter essere ricevuta da Sua Santità in occasione della visita del Papa a Barbiana, ma allora non fu possibile.