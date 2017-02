"Fui costretto a mentire": Forteto senza fine, c'è una nuova inchiesta

In aula al processo di primo grado nei confronti delle persone sotto accusa per gli abusi descrisse il Forteto come un ambiente sereno. Oggi confessa di essere stato costretto a mentire dai suoi stessi genitori affidatari e degli altri imputati. Dopo le dure sentenze - due, di primo e secondo grado - nei confronti di coloro che furono i leader della comunità, sembrano non essersi concluse le rivelazioni su ciò che fu la comunità-cooperativa di Vicchio. La procura di Firenze ha aperto così un nuovo fascicolo, ipotizzando il reato di subornazione di testimone.

Il nuovo filone è scaturito dalla denuncia di un 11enne che arrivò al Forteto e riportata dal Corriere Fiorentino: "Minacciarono di farmi passare per pazzo e di allontanarmi per sempre da mia figlia", "così ho ceduto alle pressioni degli imputati e ho nascosto ai giudici l’inferno vissuto per 20 anni", ha detto. Al processo, secondo quanto appreso, il teste non avrebbe voluto deporre: "Ma - dice - subii un’angosciosa pressione dai genitori affidatari e dagli altri imputati perché andassi in udienza". "Ho subito umiliazioni e soprusi, anche se non gli abusi denunciati dagli altri miei compagni" e "sono stato costretto ad accusare mia madre di violenze che in realtà non ha mai compiuto", ha aggiunto. Oggi ritratta, a costo di essere messo sotto accusa per falsa testimonianza.

Riprenderà invece a marzo il processo bis sugli abusi commessi al Forteto, che vede coinvolto ancora una volta il "profeta" Rodolfo Fiesoli, con l'accusa di aver costretto un ragazzino a subire atti sessuali dall'età di 11 anni. I fatti risalgono al 2003-2007. In questo secondo processo la cooperativa Il Forteto, non più guidata dai soci fondatori, si è costituita parte civile. Si attende inoltre che il pm Ornella Galeotti chieda, come annunciato al recente processo d'appello, il rinvio a giudizio per altre 13 persone accusate di falsa testimonianza, accusate di aver mentito al processo di primo grado. Testi che per lo più hanno testimoniato a favore della difesa, tirate in ballo dalle stesse motiviazioni della sentenza di primo grado. Fra di essi ci sarebbero anche due assistenti sociali.

E il pentolone bolle anche sul fronte politico. E' stata bocciata dall'aula del Senato la richiesta di calendarizzazione della discussione sulla commissione d'inchiesta parlamentare richiesta dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Laura Bottici. Durante la votazione ha suscitato stupore e indignazione l'errore del presidente Pietro Grasso, che al momento della votazione non ha saputo pronunciare correttamente la parola "Forteto". Eppure poche settimane prima aveva incontrato i componenti della commissione regionale d'inchiesta che avevano sottolineato di averlo trovato "preparato" sulla vicenda e pronto a garantire "il suo impegno ad agire".