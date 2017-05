Forteto: collaborazione con le scuole, la Regione dice stop

Stop alle collaborazioni delle scuole con la cooperativa il Forteto. A stabilirlo è una mozione presentata da Giovanni Donzelli (Fratelli d'Italia), emendata dal Pd e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana. Il caso era emerso sugli organi di stampa, secondo i quali alcuni studenti del "Giotto Ulivi" di Borgo San Lorenzo avrebbero frequentato la cooperativa. La collaborazione con le scuole era stata poi confermata dal Presidente della cooperativa Ferdinando Palanti, che al Corriere Fiorentino ha dichiarato che anche i ragazzi di altre scuole hanno fatto stage all'interno della struttura.

"Che alcuni studenti, dopo le sentenze che hanno accertato i gravi fatti accaduti al Forteto, abbiano frequentato la cooperativa nell'ambito dei progetti delle scuole è già di per sé un fatto raccapricciante e grave, considerato che alcuni condannati in appello ne sono ancora dipendenti e vivono ancora lì a stretto contatto con chi ha avuto il coraggio di denunciare - ha commentato Donzelli - il Consiglio regionale ha finalmente sanato una grave lacuna che dimostra come, ancora oggi, il Forteto cerchi di accreditarsi: occorre più che mai tenere gli occhi aperti perché il caso non è purtroppo ancora risolto".

"Purtroppo il Forteto non dà garanzie di discontinuità con il passato - ha sottolineato Donzelli - e vanta ancora oggi una rete di conoscenze e di accreditamenti dai quali trae linfa. Il commissariamento è l'unico strumento che potrebbe far cambiare rotta: fino a che non ci sarà questo, il Ministero dell'Istruzione deve vietare alle scuole statali la possibilità di collaborare con la cooperativa. E la stessa cosa devono fare le altre istituzioni locali che hanno la responsabilità degli istituti scolastici. Ecco perché abbiamo presentato questo atto: ci auguriamo che la sensibilità mostrata oggi in aula dalla maggioranza - ha concluso Donzelli - venga replicata anche in altre occasioni e nelle istituzioni di ogni livello".