Formula1 al Mugello: 13 settembre il Gp della Toscana

Sempre più vicina l'ufficializzazione del Gran Premio di Formula 1 al Mugello. Ormai manca solo l'ufficialità che potrebbe arrivare a inizio settimana, già lunedì con la possibile pubblicazione della seconda parte del calendario 2020. La gara di disputerà nel circuito di Scarperia dopo la ripartenza con il GP d'Austria nel weekend del 3-5 luglio.



Seconda gara in Italia

L'appuntamento del Mugello, che si chiamerà Gp di Toscana, seguirà la gara di Monza del 4-6 settembre e festeggerà il millesimo Gran Premio della Ferrari. L'impianto, che è di proprietà del marchio del Cavallino, infatti ha ricevuto il pieno supporto della Regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Ferrari ha avuto l'opportunità di girare con una SF71H sul suo impianto martedì scorso per allenare i piloti, Charles Leclerc e Sebastian Vettel, dopo la lunga sosta dovuta al lockdown, provando i protocolli di sicurezza antivirus che entreranno in azione in Austria.



Verrà definito un protocollo tra Regione Toscana, Comune di Scarperia e Città metropolitana con l'autodromo del Mugello grazie al quale verrà concesso un contributo economico con cui si copriranno almeno in parte i costi organizzativi del nono GP di questa anomala stagione 2020 che ancora deve cominciare dopo i devastanti effetti della pandemia causata dal COVID-19. La gara, come tutte le altre in calendario, si disputerà a porte chiuse.