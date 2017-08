Inaugurazione Fondazione Zeffirelli: Bocelli canta con il coro dei bambini di Haiti / FOTO

Sfilata di vip ieri a sera, 31 luglio, a Firenze, in piazza San Firenze, per l'inaugurazione della Fondazione per le arti e lo spettacolo Franco Zeffirelli. Nell'occasione il maestro Andrea Bocelli si è esibito insieme al coro di 60 bambini di Haiti costituito per volontà del tenore con un'iniziativa di solidarietà dopo il terremoto del 2010.

Tra i moli ospiti che hanno sfilato sul red carpet Riccardo Cocciante, le gemelle Kessler, Carla Fracci, l'attore Robert Powell (il Gesù di Nazaret nel film di Zeffirelli), Massimo Ranieri e molti altri.

Gli ambienti della Fondazione, ospitati nell'ex tribunale, erano stati mostrati in anteprima la settimana scorsa, con una visita tra le migliaia di libri, bozzetti, costumi, modellini e fotografie donate da Zeffirelli.