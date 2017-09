Piazza Signoria: arriva la statua da 12 metri. E la Soprintendenza?

Infuria la polemica sulla mostra di Urs Fischer che sarà inaugurata venerdì 22 settembre a Firenze alla presenza dell'artista. A far discutere è "Big Clay", la mega-scultura in metallo da 12 metri disposta in piazza Signoria. Solleva dubbi l'associazione Italia Nostra: "L’innalzamento di una gigantesca scultura in piazza Signoria, sia pur evento temporaneo e limitato nel tempo e opera dell'artista svizzero ampiamente riconosciuto, desta quanto meno stupore", spiega la presidente regionale Mariarita Signorini.

"A pochi giorni dal legittimo e apprezzabile richiamo del Soprintendente Pessina sull’installazione non autorizzata della ruota panoramica alle Cascine - prosegue - la presenza di un oggetto di dimensioni eccezionali al centro di piazza Signoria provoca forti perplessità". "Viene da chiedersi come sia stato possibile che il competente Ufficio di tutela abbia autorizzato la presenza di tale opera contemporanea le cui dimensioni sono, di tutta evidenza, incompatibili rispetto al contesto", aggiunge Signorini.

"Le visuali della Loggia dei Lanzi, degli Uffizi appaiono compromesse dall’enorme scultura. A termini di legge tale intervento che produce forte alterazione del luogo, sembra in totale contrasto con il rispetto dovuto ad alcuni fra principali monumenti della città - conclude la presidente - i quali inevitabilmente appaiono in secondo piano e come secondari rispetto al protagonismo assoluto dell’opera esposta”.

Urs Fischer è balzato all'attenzione mediatica nel 2011 in occasione della 50° Biennale di Venezia, quando ha fatto sciogliere una copia in cera e a grandezza reale del Ratto delle Sabine del Giambologna, uno dei grandi capolavori della statuaria rinascimentale presente dal 1583 sotto la Loggia dei Lanzi. Oggi torna "sul luogo del delitto".

“Tre mostri in piazza Signoria. Ci domandiamo – si chiede Silvia Noferi, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle -, come possa essere possibile che in una delle piazze più belle del mondo, piazza della Signoria, possano trovarsi contemporaneamente tre cantieri (museo archeologico, Gucci e Fontana del Nettuno) e una scultura di dimensioni colossali. Ad aggravare la situazione, l' “estrosità” del rivestimento scelto da Gucci: una carta da parati con ananas e frutti vari. Da tempo chiediamo che piazza Signoria venga tutelata ma qui siamo alla completa improvvisazione”.