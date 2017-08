Firenzuola, incendio nel bosco: intervengono gli elicotteri / FOTO

Incendio nel pomeriggio tra i boschi di Firenzuola. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri della forestale, volontari e vigili del fuoco, supportati da due elicotteri della regione. Tre persone sono state fatte evacuare dalla propria casa in via precauzionale.

Il rogo ha intessato circa 4 ettari e mezzo di terreno. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che l'incendio era partito dopo l'accensione di un fuoco per la ripulitura del castagneto in prossimità dei ruderi di Pratalecchia. Le temperature elevate ed il vento hanno fatto il resto, estendendo il fuoco alla vegetazione secca. Le fiamme poi hanno attaccato anche il bosco vicino al castagneto.



La persona ritenuta responsabile è un 61enne di Borgo San Lorenzo denunciato per “incendio boschivo colposo”. L'uomo è stato multato per oltre 12.000 euro sia per l'accensione fuochi in area boscata durante il periodo di "grave pericolosità" sia per il danno forestale arrecato (comprensivo degli oneri relativi alle operazioni di spegnimento).



Non un caso isolato. Da stamani i militari sono intervenuti per un incendio a Botinaccio (Montespertoli), a Caino (Londa) e nel comune di Impruneta. I militari hanno elevato due multe nel comune di Vinci per non aver rispettato il divieto di accensioni di fuochi all'aperto.