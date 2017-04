Firenzuola, cadavere dentro un'auto rubata

Ieri pomeriggio i carabinieri hanno ritrovato in Via della Chiesa, nei pressi del cimitero, una Fiat Panda al cui interno vi era il corpo senza vita di un 68enne napoletano. Si è scoperto che la vettura con a bordo l'uomo, pluripregiudicato, era stata rubata a inizio mese a Bologna. Il primo sopralluogo effettuato ha permesso di escludere la responsabilità di terzi nella morte, riconducendo il decesso presumibilmente a cause naturali. L’Autorità giudiziaria ha disposto la restituzione del mezzo a legittimo proprietario ed il trasferimento della salma presso l’istituto di medicina legale di Firenze per esame autoptico.