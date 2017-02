Tramvia, al via nuovi lavori: ancora cambiamenti allo Statuto

Avanzano i cantieri della tramvia. La prossima settimana sono in programma, oltre alla prosecuzione dei lavori in corso, anche alcuni nuovi interventi. Per quanto riguarda la linea 2, da lunedì 6 febbraio inizieranno i lavori di sistemazione urbanistica in via Gordigiani con divieti di sosta e restringimenti di carreggiata a tratti.



Sempre da lunedì 6 febbraio inizieranno i lavori per realizzare la sede tranviaria nell’area dell’incrocio via dello Statuto-via XX Settembre-piazza della Costituzione. Si tratta del tratto mancante dei binari tra via dello Statuto e il ponte dello Statuto. Per la predisposizione del cantiere a partire dalle 10 sarà istituito il senso unico sulla direttrice da via XXIV Maggio verso il ponte provvisorio (via Crispi) da dove la strada è già a senso unico in direzione Ponte Rosso. I veicoli provenienti da viale Lavagnini e diretti in via dello Statuto potranno utilizzare la corsia di superficie viale Milton-ponte dello Statuto. I mezzi provenienti dal ponte provvisorio e diretti via dello Statuto dovranno utilizzare l'itinerario via Crispi-via Puccinotti mentre quelli diretti verso il Romito da via Crispi continueranno su viale dei Cadorna.



Sempre da lunedì per la costruzione dei plinti per la trazione elettrica sono previsti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata in viale Morgagni nei tratti dal numero civico 67D a 30 metri dopo verso piazza Dalmazia e dal numero civico 48C a 50 metri dopo verso largo Gennarelli (lato numeri civici pari).



La settimana successiva, da lunedì 13 febbraio, sarà la volta del completamento della sede tranviaria in piazza Leopoldo: i lavori interesseranno il lato nord della piazza mentre il lato sud sarà utilizzato per la viabilità alternativa. I veicoli in transito verso Careggi bypasseranno il tratto chiuso transitando su via Vannucci e via Fabbroni rientrando su piazza Leopoldo. Previsto il doppio senso nell’anello rotatorio nel tratto via Ricci-via Galluzzi e il senso unico tra via Fabbroni e via Ricci verso quest’ultima strada.