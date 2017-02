Via Toselli: aggredita con lo spray al peperoncino e rapinata

Ieri notte una donna è stata aggredita alle spalle mentre tornava a casa. L'episodio è successo in via Toselli. La donna è stata presa alle spalle da un uomo che l'ha stordita con uno spray al peperoncino. Quindi le ha strappato la borsa ed è fuggito. La vittima ha chiesto aiuto al marito e insieme hanno chiamato il 113. La polizia, che ora indaga sull'episodio, ha ritrovato la borsa non molto distante. Dal suo interno mancava il portafogli.