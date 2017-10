Firenze è la quinta provincia per numero di furti

Firenze è la quinta provincia d'Italia per numero di furti con destrezza. Nel 2016 ne sono stati commessi 678 ogni 100 mila abitanti. E' uno dei dati che emergono dalla "Mappa" del Sole 24 Ore sui reati del belpaese.

In generale in tutta la provincia nel 2016 sono state fatte 5 mila 625 denunce per furti, rapine e frodi informatiche. Le stesse sono diminuite di circa l'1% in un anno. Molto peggio la vicina Prato dove i reati sono aumentati del 5%, trend in controtendenza rispetto al resto del Paese.

La provincia gigliata è afflitta però da furti e rapine a danno degli esercizi commerciali: in questo caso diventa la quarta provincia più colpita.