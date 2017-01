Firenze non regge "Pitti": traffico paralizzato / FOTO

Oggi grandi soffenze per la viabilità fiorentina. In particolare intorno alla Fortezza da Basso dove si chiude la kermesse Pitti Uomo. I visitatori e i lavori di disallestimento si sono aggiunti ad una situazione su cui già gravano i cantieri della tramvia e per cui a breve è attesa una rivoluzione intorno alla stazione di Santa Maria Novella sull'asse Via Nazionale – Via Valfonda. I vigili urbani sono al lavoro per gestire la viabilità congestionata in buona parte della città.

Alle problematiche presenti, cantieri e maltempo, si è aggiunta quella di un grosso avvallamento in viale Spartaco Lavagnini che già questa mattina ha creato numerosi disagi alla circolazione in questo che sembra proprio un venerdì nero. L'area è stata transennata e le due corsie chiuse riapriranno lunedì in attesa che il cemento asciughi.