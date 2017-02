Spaccio in via del Mezzetta: denunciati due giovani

Trovati in via del Mezzetta in possesso di marijuana e denaro. Sono stati denunciati dai carabinieri di Firenze due 19enni fiorentini incensurati. Nel corso della serata di ieri, poco prima delle 20, i militari li hanno notati a bordo strada: uno dei due alla loro vista si era allontanato rapidamente all’interno dei vicini giardinetti. Insospettiti di tale atteggiamento i carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo.

Una volta bloccati, i due giovani hanno riferito di stare aspettando degli amici per passare la sera. Alla richiesta sul possesso di sostanze stupefacenti i due spontaneamente consegnavano della marijuana e la somma di 465 euro. A quel punto i carabinieri hanno effettuato ulteriori controlli e ritrovato altro stupefacente e la cifra di 770 euro. Oltre alla denuncia i militari hanno provveduto anche al sequestro della marijuana.