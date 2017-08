Scatta l'allerta per forti temporali: occhi puntati su tombini e alberi

Domani allerta arancione per rischio temporali forti. Lo segnala il centro funzionale regionale nel bollettino di valutazione delle criticità per la zona che comprende il Comune di Firenze (ma anche quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa).



L’allerta scatterà a mezzanotte di domani, venerdì 1 settembre, e andrà avanti fino alle 17. Codice arancione anche per il rischio idrogeologico idraulico per il cosiddetto 'reticolo minore' (possibili frane e esondazioni di fossi e corsi d'acqua secondari: Ema, Mugnone e Terzolle) che sarà declassato a giallo fino alla mezzanotte di sabato 2 settembre.



Una perturbazione atlantica si avvicina alla nostra penisola con condizioni di marcata instabilità dalla notte tra giovedì e venerdì. L'elevata energia a disposizione potrebbe favorire intensi sistemi di precipitazione convettiva anche sulla nostra regione. Maggiore variabilità dal tardo pomeriggio di venerdì e nel fine settimana.

La Protezione civile raccomanda di fare attenzione all'aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani. E invita a guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle zone che sono state interessate da incendi boschivi o di vegetazione e che presentano condizioni di elevata pendenza. E' infatti da ritenersi molto probabile che, in occasione di precipitazioni intense, la copertura superficiale del suolo, i detriti e e le rocce possano smuoversi.



"Occhio a i' tombino! - scrive il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ai cittadini - Da domani il meteo prevede forti e intense piogge su tutto il territorio. Abbiamo chiesto a Publiacqua di effettuare controlli e pulizia straordinaria delle caditoie specie nelle zone che in passato hanno subito allagamenti. Ma ancora una volta mi appello a ciascuno di voi. Controllate i tombini vicino casa e se sono sporchi e non è possibile pulirli da soli segnalatelo qui, all'Urp (055.055) oppure all'ufficio ambiente all'indirizzo ambiente@comune.bagno-a-ripoli.fi.it. Grazie della collaborazione!"