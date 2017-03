Sottopasso Paolo Uccello: verso la fine dei lavori, il traffico respira

Nuovo asfalto in via Sestese, via il Sodo, lungarno Ferrucci e via Lungo il Mugnone, ma anche lavori all’acquedotto e alle fogne in via Niccolini e la seconda fase dei cantieri per la sostituzione delle tubazioni della rete di distribuzione del gas in via Sant’Agostino. E ancora la conclusione della messa in sicurezza in caso di alluvione del sottopasso di piazza Paolo Uccello, la manutenzione degli spartitraffico in viale Gramsci e le potature in viale Etruria e viale Piombino. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine e che comporteranno l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i risanamenti stradali, lunedì 6 marzo inizierà l’asfaltatura notturna di via Sestese, dallo svincolo di uscita verso viale XI Agosto a via Reginaldo Giuliani. Dalle 21 alle 6 scatterà un restringimento di carreggiata in direzione centro città. L’intervento si concluderà il 9 marzo. Saranno invece effettuati di giorno i lavori di asfaltatura in via del Sodo. Fino al 9 marzo previsti un restringimento di carreggiata e un senso unico alternato con movieri nella parte senza sfondo adiacente alla ferrovia. Inizierà mercoledì 8 marzo l’asfaltatura in via Lungo il Mugnone e via Berchet. Fino al 17 marzo scatterà un divieto di transito (eccetto mezzi soccorso e veicoli diretti a passi carrabili). Infine lungarno Ferrucci: anche in questo caso si lavorerà in orario notturno (21-6) a partire da venerdì 10 marzo. L’intervento è articolato in tre fasi con l’istituzione di divieti di transito: nella prima fase la chiusura riguarderà il tratto Ponte Verrazzano-via di Rusciano; nella seconda il tratto via di Rusciano-via Ricorboli; la terza fase il tratto via Ricorboli-piazza Ferrucci. Termine previsto 24 marzo.