Blitz antidroga alle Cascine: quattro arresti

Ennesimo blitz antidroga delle forze dell'ordine al parco delle Cascine. Quattro persone sono state arrestate per spaccio di stupefacenti. Il primo a finire nei guai è stato un cittadino nigeriano di 23 anni, sorpreso dopo aver venduto una dose di eroina, tirata fuori dalla bocca, ad un 30enne. Appena consumato lo spaccio gli agenti non hanno fatto in tempo ad intervenire che il giovane pusher ha subito effettuato una nuova cessione ad un secondo acquirente di 40 anni. Venditore e acquirenti sono stati poi fermati all’interno del parco, dietro la fermata della tramvia: per lo spacciatore di eroina sono scattate le manette, per i suoi due clienti la segnalazione quali assuntori di stupefacenti.

Il secondo e il terzo arresto, avvenuti in rapida successione, si sono verificati quando due poliziotti, rimasti nei pressi della fermata per osservare altre persone sospette, si sono diretti verso i loro colleghi intenti a bloccare - all’interno del parco - il 23enne nigeriano. Qui sono stati avvicinati da un cittadino del Gambia di 22 anni e da uno del Senegal di appena 19. Il più grande dei due ha insistentemente offerto della marijuana all’operatore dal palmo della sua mano - pubblicizzandola anche come “buona ed economica” - e stessa cosa ha fatto il 19enne, mostrando però in questo caso dell’hashish.

Inizialmente i due pusher non avevano minimamente capito di aver di fronte dei poliziotti “in borghese”, ma appena hanno visto finire in manette il giovane cittadino nigeriano, hanno tentato subito di allontanarsi gettando tra le siepi la loro “scorta” di stupefacenti già suddivisa in dosi. Anche per loro sono scattate le manette e grazie al fiuto di “Pando” - uno dei cani poliziotto della Questura di Firenze - è stato possibile recuperare tra la folta vegetazione quello di cui gli arrestati avevano tentato di disfarsi, ovvero oltre 100 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana (35 grammi abbandonati dal 22enne del Gambia e circa 80 dal giovane cittadino senegalese).

L’ultimo arresto di questa lunga serie al parco delle Cascine è avvenuto intorno alle 16.45. Questa volta gli agenti stavano osservando un gruppetto di 4 persone, quando in mezzo hanno visto un 22enne del Gambia (già noto alle forze dell’ordine proprio per reati inerenti allo spaccio di droga) nascondere qualcosa sotto una panchina nei pressi dell’argine dell’Arno. Anche in questo caso, prima che gli operatori potessero avvicinarsi per controllare la panchina, il 22enne ha rapidamente venduto una dose di hashish ad un ragazzo di 16 anni e subito dopo ha tentato di allontanarsi in sella ad una bici.

La polizia ha fermato entrambi: il minore è stato riaffidato ai genitori, mentre lo spacciatore ha seguito la stessa sorte degli altri tre pusher. Sempre nell’ambito del contrasto allo spaccio di droga, in serata le volanti hanno infine arrestato un cittadino tunisino di 30anni, sorpreso a bordo di un’utilitaria in via del Loretino con addosso 17 dosi di cocaina e altri 16 grammi della stessa sostanza nascosti sotto il sedile dell’auto. Qualche grammo di hashish è stato poi sequestrato nella sua abitazione.