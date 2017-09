A Firenze arriva Theresa May: britannici in protesta / FOTO

Stamani una cinquantina di cittadini britannici, ma residenti in Italia, si sono raccolti in Piazza Santa Maria Novella per protestare contro il governo del Regno Unito. Questo perchè nel pomeriggio la premier britannica Theresa May sarà alla ex scuola dei Marescialli per pronunciare il discorso che sancirà l'uscita della Gran Bretagna dalla Unione europea. "Non sappiamo quale sarà il nostro destino", dice una signora che abita da 11 anni a Lucca. Sono circa 26mila i cittadini britannici in Italia. "Siamo preoccupati anche del destino delle migliaia di italiani che vivono in Gran Bretagna", spiega un uomo con indosso un kilt scozzese.

Alla ex scuola dei marescialli le forze dell'ordine si stanno già organizzando. La città sarà presidiata ad ogni angolo e tiratori scelti saranno presenti sui tetti dei palazzi. Il sindaco di Firenze accoglierà alla scuola il Primo Ministro. Quest'ultima resterà in città solo poche ore.

"Quella di oggi è un’occasione importante per capire di più sulle intenzioni del governo britannico nei negoziati con l’Europa - ha detto l'eurodeputato fiorentino Nicola Danti -. Fa sicuramente piacere che i riflettori di tutta Europa per un giorno siano puntati sulla nostra città e ne comprendiamo la scelta, non solo per la sua bellezza ma anche alla luce delle storiche relazioni, anche commerciali, che da secoli abbiamo col Regno Unito. Firenze però non è solo il Rinascimento: è la città di Giorgio La Pira e dei suoi colloqui coi sindaci del mondo, è la città dell’Istituto Universitario Europeo, è la città che ha accolto e continuerà ad accogliere uomini e donne da ogni angolo del pianeta".

"Da parte nostra, come fiorentini, come italiani e come europei - ha proseguito Danti - continueremo ad accogliere i cittadini inglesi anche dopo il marzo 2019, quando scatterà la Brexit. Questo però non ci farà essere meno intransigenti di fronte a una scelta che non abbiamo condiviso, che ci rattrista, e dalle cui conseguenze dobbiamo proteggere prima di tutto i cittadini europei.