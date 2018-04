Firenze Antifascista: in mille in corteo in Santo Spirito / FOTO

Nel pomeriggio un corteo di mille persone, giovani ma anche famiglie, ha sfilato per le strade tra Piazza Tasso e Santo Spirito. E' stata espressa solidarietà per i quattro fermati in mattinata, appartenenti ai gruppi antagonisti, che sono stati bloccati dalla polizia fiorentina dopo aver tentato di oltrepassare un cordone delle forze dell'ordine posto a margine delle celebrazioni ufficiali di Piazza Santa Croce. I compagni dei fermati hanno poi protestato sotto la questura. Anche qui non sono mancati dei momenti di tensione, come dimostrano alcuni video pubblicati in rete.

Il corteo in San Frediano ha sfilato in modo composto, accompagnato da slogan, canzoni e qualche fumogeno, ma senza alcun tipo di problematica.

"Come ogni anno - spiegano i promotori di Firenze Antifascista - festeggiamo il 25 aprile in piazza Santo Spirito, nel quartiere San Frediano che per primo fu liberato dalla Brigata Sinigaglia". In piazza Santo Spirito si è poi tenuta la cena e il concerto di Malasuerte Fi -Sud.