Nuovi alberi all'Isolotto: "Ma senza manutenzione seccano" | FOTO

Nuovi alberi nel viale dei Bambini, nel Quartiere 4. Dopo i lavori per il completo rifacimento dei camminamenti e la rimozione delle ceppaie, conclusi a fine estate 2016, hanno avuto inizio gli interventi di messa a dimora di 13 nuove piante. E' quanto comunica Palazzo Vecchio: gli alberi sono in prevalenza frassini, che compensano le perdite subite nel tempo per via degli eventi atmosferici eccezionali.

Ma sul gruppo "Sei dell'isolotto se" arriva un'altra segnalazione relativa agli alberi in quella zona: "Ricordiamoci anche di mantenere quelli già esistenti - scrive un cittadino al presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni - cipressi che stanno seccando (nella foto) a causa della siepe troppo alta, sono anni che non viene tagliata e i cipressi soffrono".