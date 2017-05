Accoltellato all'addome in pieno centro: è grave

Accoltellato all'addome in pieno centro e ferito gravemente. E' successo la notte scorsa intorno a mezzanotte e trenta, quando i carabinieri della stazione Uffizi sono intervenuti in via Ghibellina. Vittima un albanese di 38 anni, probabilmente al culmine di una discussione con alcune persone che poi si sono date alla fuga, che è stato colpito con un coltello all’addome.

Il fatto è successo nei pressi di una birreria ubicata nella strada. L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato presso l'ospedale di Santa Maria Nuova e sottoposto a intervento chirurgico in prognosi riservata. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Firenze.