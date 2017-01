Rigopiano, consegnato il Fiorino d'oro ai vigili del fuoco | FOTO

I vigili del fuoco di Firenze che hanno partecipato ai soccorsi all'hotel di Rigopiano, in Abruzzo, sono stati premiati questa mattina con il Fiorino d'oro, la massima onoreficienza da parte del Comune di Firenze. La consegna è avvenuta direttamente dalle mani del sindaco Dario Nardella. Sono stati premiati anche i cani Rocky e Golia, addestrati per la ricerca di persone rimaste sepolte sotto le macerie.

“Il Fiorino d’oro è un ringraziamento a nome di tutti i 380mila fiorentini per quello che avete fatto all’Hotel Rigopiano - ha detto Nardella ai vigili del fuoco -. Tutte le volte che intervenite vediamo nei vostri occhi la passione per quello che fate, per questo meritate questa onorificenza e vi diciamo grazie. Questo fiorino accende un faro su quello che fate ogni giorno, affinché siate esempio per tutti i giovani”.