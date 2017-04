Prodigio fiorentino a "Italia's got talent": monologo comico vola sul web

Spopola sul web il video dell'esibizione di Mirko Bongi a Italia's got talent. Vive a Serravalle Pistoiese ma è per metà fiorentino e studia recitazione a Firenze dal suo maestro (anch'egli fiorentino) Stefano Silvestri, regista e attore con diverse esperienze alle spalle che scrive i testi per il talento appena 12enne. La sua performance piace tantissimo su Facebook dove vola oltre i tre milioni di visualizzazioni, ma anche sul canale Youtube ufficiale di "Italia's got talent", dove a fare clic sono già state 1,3 milioni di persone.

Mirko nel suo pezzo racconta la giornata tipica di un ragazzino dei nostri giorni fra orari da rispettare, corsi da seguire, ansie da prestazione. Uno spaccato di vita reale dentro un cono preconfezionato in cui tutti noi potremmo riconoscerci, bambini compresi, evidentemente. Ritmi tambureggianti, battute divertenti ed una spigliatezza da far invidia a qualsiasi aduto sono gli ingredienti che hanno suscitato tanto interesse e il giudizio positivo unanime della giuria. Sul palcoscenico anche la madre e la nonna di Mirko, protagonisti di alcune delle gag più divertenti del suo monologo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati