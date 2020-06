Fiorentina al Franchi a porte chiuse, provvedimenti soft intorno allo stadio

Torna il campionato di calcio di serie A. Lunedì 22 giugno allo stadio Franchi la Fiorentina scenderà in campo contro il Brescia. La partita si disputerà a porte chiuse a seguito dei provvedimenti legati all’emergenza sanitaria Covid-19. Non scatteranno quindi le consueti disposizioni in materia di circolazione in zona stadio previste in occasione delle partite.

Ma come deciso nelle riunioni in Questura per ragioni di sicurezza è stata comunque disposta una serie di provvedimenti di minor impatto sulla viabilità e sulla sosta dei residenti. Si tratta della chiusura con barriere di sicurezza del perimetro dello stadio. Dalle 13.30 scatteranno divieti di sosta e transito in viale Fanti (tratto viale dei Mille-viale Nervi), viale Nervi, viale Paoli (tratto viale Valcareggi-piazzale Campioni del '56 altezza pista di pattinaggio e distributore escluso) e viale Valcareggi. Chiusa anche via Carnesecchi (tra viale Fanti e via San Gervasio).

Di conseguenza chi proviene da viale dei Mille dovrà svoltare in viale Fanti verso largo Gennarelli e viceversa; i veicoli in arrivo da viale Cialdini dovranno svoltare in viale Fanti (destra o sinistra); per le provenienze da viale Fanti lato viale Cialdini obbligo di imboccare viale Calatafimi.

E ancora da viale Calatafimi si dovrà svoltare in viale Fanti verso viale Cialdini, chi arriva da via Volturno svolterà sempre in viale Fanti ma verso viale Calatafimi. Rimarrà libero l'accesso a piazza Berlinguer, piazzale Campioni del '56 e viale Paoli (tra viale Fanti e piazzale Campioni dei ’56) che però diventeranno strade senza sfondo con accesso/uscita da viale Fanti lato via Cialdini.