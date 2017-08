Fiorentina - Sampdoria, il boato della Fiesole: "Nicco vive con noi" / VIDEO

La Fiesole ricorda Niccolò Ciatti prima della gara al Franchi con la Sampdoria. "Nicco vive con noi" rimbomba forte nella curva del Franchi. Tanti anche gli striscioni in memoria del 22enne di Scandicci, grande tifoso viola, morto dopo un pestaggio in una discoteca di Lloret de Mar.



"E se siamo sotto lo stesso cielo non saremo mai così distanti" recita il grande striscione firmato dal gruppo Marasma steso in occasione della prima gara di campionato in casa. "Questa rimane la tua curva. Spero di averti fatto felice. Tutti uniti per un solo obbiettivo..." la dedica suo social di un amico del 22enne. Anche la squadra ha reso omaggio a Niccolò appoggiando un mazzo di fiori sotto uno degli striscioni.