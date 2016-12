Una fiorentina al comando di una "missione su Marte"

Una fiorentina sul pianeta rosso. Sarà un'italiana a dirigire l'equipaggio della missione che simulerà le condizioni di vita e lavoro su Marte: il suo nome è Ilaria Cinelli ed è un bioingegnere di 31 anni, originaria di Firenze.

La giovane scienziata, dal 31 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017, sarà a capo della missione 172 nella base del Mars Desert Research Center (Mdrs) di Hanksville, nello stato dello Utah. Gestita dall'associazione internazionale Mars Society, la missione prevede il confinamento dei 7 membri dell'equipaggio nella base realizzata in un'area desertica che per le caratteristiche richiama l'ambiente delle pianure marziane. L'obiettivo è studiare gli effetti sull'organismo prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato.

L'ambiente marziano sarà simulato anche attraverso la realtà virtuale, basata su immagini 3D. "Ci caleremo nella realtà virtuale sia per interfacciare l'ambiente marziano che quello terrestre" ha detto Cinelli, laureata in ingegneria biomedica all'università di Pisa nel 2012- "studieremo gli effetti prodotti dalla permanenza in un ambiente confinato sulla nutrizione, sull’equilibrio fisiologico indossando sensori per monitorare battito cardiaco, pressione e temperatura corporea, e sul sonno facendo ricorso a una maschera dotata di recettori per registrare le onde cerebrali."