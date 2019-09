Fiorentina la nuova Miss Grand Prix Fiction 2019 / FOTO

Si chiama Stela, ha 18 anni e viene da Firenze la nuova Miss Grand Prix Fiction 2019 eletta nei giorni scorsi in Puglia. Stela ha superato una lunga e agguerrita selezione (oltre 5.000 concorrenti da tutta Italia) approdando a Trani, sede per il secondo anno consecutivo delle fasi finali del concorso che ha lanciato nel mondo dello spettacolo nomi noti come Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana e Raffaella Fico.

Superato lo scoglio delle prefinali, nella finalissima condotta da Jo Squillo la giovane fiorentina si è ritrovata sul palco con altre 29 concorrenti, approdando al momento clou, quello delle sei vincitrici di fascia. Per la cronaca, la corona di Miss Grand Prix 2019 è stata posata dalla presidente di giuria Vladimir Luxuria sulla testa della marchigiana Saida Habibi. Per Stela, comunque, una bella soddisfazione: quella di essersi classifica tra le prime sei Miss in Italia.