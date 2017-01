Fiorentina - Juventus: adesivi fuori dallo stadio sulla tragedia dell'Heysel 

Ieri sera prima del calcio d'inizio el big match tra Fiorentina e Juventus, vinto dalla Viola per 2 a 1, sono stati attaccati degli adesivi con la scritta "-39 nessun rispetto" su alcuni cartelli stradali in viale Fanti. In pratica lungo il tragitto percorso poi dai tifosi ospiti. Il riferimento è alla tragedia del 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles dove morirono 39 tifosi in occasione della finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool. L'episodio avvenuto intorno all'Artemio Franchi, secondo alcuni quotidiani sportivi, sarebbe già stato segnalato alla Figc.



Daspo – Durante le operazioni di prefiltraggio un 22enne di Torino è stato denunciato per aver cercato di introdurre un grosso petardo allo stadio.Intanto la polizia sta visionando i filmati per un fumogeno acceso in Curva Fiesole. Altri due giovani, stavolta tifosi viola, sono stati denunciati perchè trovati con alcuni grammi di hashish.