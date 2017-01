IMPRESA VIOLA CONTRO LA JUVE, FIRENZE IMPAZZISCE

La vittoria nella partita più sentita, quella più attesa dai tifosi viola. E' stata una serata speciale per i fiorentini, che ha regalato la supremazia ottenuta contro i rivali di sempre della Juventus. Non hanno sentito il freddo, il vento pungente, i sostenitori della viola, che hanno trasformato il Franchi in una vera e propria bolgia, un fortino che si è rivelato inespugnabile per la capolista bianconera. C'è stato tanto da soffrire, fino all'ultimo, ma alla fine la sospirata vittoria è arrivata, fra un Kalinic infaticabile, un Chiesa straripante e un Sanchez inventato terzino in versione saracinesa.

Gli uomini di Paulo Sousa hanno giocato una gara quasi perfetta, ed anche l'allenatore portoghese con le sue mosse a sorpresa ha fatto vedere i sorci verdi al suo collega, il livornese Massimiliano Allegri. Finalmente una serata magica per i tifosi della Fiorentina in un'annata che fino ad ora non è stata entusiasmante. E proprio quando la fiducia era ai minimi dopo il rinvio della gara di Pescara e la vittoria ottenuta solo in extremis in Coppa Italia contro il Chievo, fra un mercato che vede i gioielli di casa viola vacillare di fronte ad offerte faraoniche, ecco il colpo di coda di Firenze.

I tifosi hanno così liberato la loro gioia riversandosi per le strade di Firenze e azionando i clacson per i più classici dei caroselli. Come se la Fiorentina avesse vinto lo scudetto: in fondo si sa, battere i rivali che nell'81-'82 soffiarono lo scudetto in modo contestatissimo, è una soddisfazione impagabile. E forse non sarà stato un caso che la coreografia della curva Fiesole questa volta sia stata dedicata proprio alla stella di quegli anni: Giancarlo Antognoni, "unico 10" finalmente tornato a casa sua, la casa della Fiorentina.