Fiorentina-Juve: i calciatori viola esultano sui social

Una giornata trascorsa fra goduria interiore e sfottò a profusione. I tifosi della Fiorentina si sono risvegliati di un umore decisamente positivo questa mattina, dopo la vittoria di ieri sera contro la Juve, che ha anche prodotto i caroselli che in città sono proseguiti fino a notte fonda. Provinciali? Neanche questa definizione che oggi molti danno per sminuire la portata del successo, scoraggia i tifosi viola dai festeggiamenti.

Finita la gioia per le strade della città, oggi a scatenarsi sono stati i social network, fra sfottò affidati ad infografiche improvvisate e post di giubilo. E fra questi ci sono stati quelli dei protagonisti stessi della magica notte viola. Carlos Sanchez, Maxi Oliveira, Sebastian Cristoforo, Borja Valero e Matias Vecino fa i calciatori viola che hanno manifestato la loro gioia su Twitter, postando foto bellissime.

E fra quelli che hanno voluto regalare un pensiero a Firenze dopo la vittoria contro la Juventus anche un ex illustre, mai dimenticato dai tifosi in riva d'Arno: Sebastien Frey. "Chissà quanto si starà bene oggi nelle vie di Firenze - ha scritto anche lui su Twitter - complimenti di cuore alla @acffiorentina per la grande impresa di ieri sera".

