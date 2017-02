Europa League: 4mila tifosi tedeschi in arrivo, scatta il divieto sull'alcol

Firmata stamani dal prefetto Alessio Giuffrida l’ordinanza antialcol per il match di Europa League Fiorentina- Borussia Mönchengladbach che si giocherà giovedì sera all'Artemio Franchi. Il provvedimento nasce dalla previsione delle presenze complessive fornita dalle autorità di polizia tedesche che prevedono l’arrivo di circa 4000 tifosi e che confermano che i supporter della squadra sono soliti riunirsi e intrattenersi nelle piazze delle città ospitanti, consumando alcolici, anche in quantità elevata.

Ciò ha portato a ritenere che sussista “una potenziale situazione di rischio per le possibili conseguenze pregiudizievoli per l’ordine pubblico – si legge nell’ordinanza - connesse sia al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, sia alla prevedibile dispersione di un numero elevato di bottiglie di vetro o lattine e soprattutto per l’uso delle stesse come corpi contundenti o armi improprie per offendere o arrecare danno”.

A scopo preventivo è stato quindi deciso di vietare la vendita per asporto di alcolici di qualsiasi gradazione, nonché di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, nel centro storico di Firenze e nell’area circostante lo stadio.

Il divieto si applica:

1. dalle ore 13.00 del 22 febbraio alle ore 03.00 del 24 febbraio 2017, è vietata la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e di vicinato ubicati nel centro storico della città di Firenze nell’area delimitata dai viali di circonvallazione (compresi), a destra e sinistra del fiume Arno ad integrazione di quanto già previsto con delibera n. 2016/C/00004 del 18 Gennaio 2016, del Consiglio Comunale di Firenze recante il Regolamento “Misure per la tutela ed il decoro del patrimonio culturale del centro storico”;

2. dalle ore 07.00 del 23 febbraio alle ore 03.00 del 24 febbraio 2017, è vietata la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine, in tutti gli esercizi pubblici e di vicinato ubicati all’esterno dello Stadio A. Franchi nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure - Viale dei Mille - Via Pacinotti - Via del Pratellino - Via del Campo D'Arrigo - Viale De Amicis - Viale Lungo l'Affrico - Piazza Alberti - Viale Ojetti -Viale Righi - Viale Volta.