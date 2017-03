Piazza Ciompi, la consigliera accusa: "Perso 1 milione di finanziamenti"

"Il Comune di Firenze dal 2010 ad oggi ha ottenuto più di 1 milione di euro dalla Regione Toscana per la riqualificazione di Piazza dei Ciompi e del suo mercato, suddivisi in tre contributi, ma non ne ha riscosso nemmeno uno”. L'accusa nei confronti di Palazzo Vecchio è arrivata ieri in consiglio comunale da Cristina Scaletti (La Firenze Viva).

“Risulta invece riscosso un finanziamento di 687mila euro di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). Il Comune non ha accettato il finanziamento della Regione perché sarebbe stato vincolato a riqualificare piazza dei Ciompi e il suo mercato delle pulci, per il quale invece per anni non ha fatto niente? - chiede Scaletti -. Nel frattempo una piazza e il suo mercato muoiono nel silenzio colpevole di chi ci amministra”.

“L’amministrazione comunale non ha perso alcun finanziamento per la riqualificazione di piazza dei Ciompi – replica però l'assessore allo sviluppo economico Cecilia Del Re -. I fondi regionali non sono stati ancora incassati semplicemente perché la Regione non ha ad oggi erogato i finanziamenti. Non c’è alcuna perdita di finanziamenti”.