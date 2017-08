Cultura, 2 milioni e 700mila euro assegnati alla città metropolitana di Firenze

Sono 2milioni e 700mila i fondi assegnati alla città metropolitana di Firenze. 1milione e 700mila sono stati stanziati dalla Città alla Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino per il progetto "Il Maggio metropolitano", che punta a dare nuovo slancio all'Opera di Firenze con lo scopo di attrarre nuovo pubblico - compresi i giovani - coinvolgendo anche 20 comuni del territorio portando nei loro teatri i concerti dell’Orchestra del Maggio Musicale, il Coro del Maggio Musicale, i Gruppi Cameristici, concerti di cantanti e pianisti.

"Con questi ulteriori finanziamenti e con i contributi straordinari che abbiamo destinato alla cultura - dichiara il Sindaco Dario Nardella - diamo un sostegno sostanziale alla diffusione di progetti e iniziative culturali di varia natura su tutta l’area metropolitana".

Alcune delle iniziative pensate per "Il Maggio metropolitano", sono ad esempio è "The Wam Game - il gioco di Mozart" (in collaborazione con 'Venti Lucenti') per bambini da 5 a 11 anni; le prove aperte in esclusiva di opere e concerti all’Opera di Firenze, conferenze con ascolti guidati di presentazione delle opere e dei concerti del maggio e percorsi tematici su compositori e temi specifici. Il progetto coinvolge e si avvale della collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo e dell’Associazione Firenze dei teatri.

Teatro e poesia

300 mila euro sono destinati a iniziative di rilevante importanza culturale alla Fondazione Teatro della Toscana per il progetto “Nelle contrade vaga la poesia” che si fonda sull’idea di far circolare lo strumento teatrale nella geografia della Città metropolitana per favorire una maggiore conoscenza della letteratura italiana e l’attività della lettura, la partecipazione del pubblico come soggetto attore, la diffusione delle attività teatrali in luoghi meno frequentati.

Si tratta di un festival che prenderà avvio ad ottobre con l’iniziativa “I giorni della Pergola” esi sviluppa su tre diverse esperienze: 'Diari di Vita' presentata da Virgilio Sieni con il musicista Eivind Aarset; 'Mediterraneo - spazio di contrasti e creazione', con riflessioni di Maurizio Scaparro; spettacoli del Workcenter Jerzy Grotowski & Thomas Richards.

L’iniziativa sarà declinata sul territorio con tappe in diversi luoghi, spazi pubblici, luoghi di aggregazione non sempre raggiunti dal teatro con spettacoli in cui il pubblico sarà chiamato a diventare protagonista (attore per una sera). Si prevede di raggiungere almeno nove luoghi metropolitani (tra cui Bagno a Ripoli, Reggello, Vicchio, Vinci, Campi Bisenzio) oltre che luoghi periferici di Firenze.

Il progetto comprende inoltre gli esiti spettacolari della “Città visibile” a Scandicci, il lavoro con gli anziani presso centri e residenze assistite ed il lavoro per giovani che si affacciano al mondo del lavoro ed inoccupati, in collaborazione con l’Università di Firenze.

Finanziamenti a associazioni e enti

In totale sono state 54 le richieste da associazioni ed enti. La Commissione preposta alla valutazione ha giudicato meritevoli 37 progetti.

Questi sono alcuni dei progetti e delle associazioni: Sliding Theaters. Del teatro fuori dal teatro (Bagno a Ripoli), Teatro inclusivo e progetti di peer-coaching (Sesto Fiorentino); Fondazione Scuola di Musica di Fiesole Onlus​; Firenze Jazz Fringe Festival; Associazione Beat 15; Teatro on the road - Giovani a Teatro in Mugello​; Ape Regina - Il Teatro su tre ruote​; Montelupo cantieri ceramici 2017​; Mute.

Alcuni progetti: dalla musica al teatro

Sliding Theaters. Del teatro fuori dal teatro (euro 67.888,25) progetto che si sviluppa nell'ampio territorio del Chianti e del Valdarno Fiorentino è frutto della collaborazioni di più compagnie teatrali, associazioni culturali e teatri. Il coordinamento artistico e culturale tra le molteplici espressioni, eventi e sensibilità del progetto sarà curato da Luigi Frosali dell'associazione culturale Laboratorio Amaltea.

Teatro inclusivo e progetti di peer-coaching (euro 34.796,64). Sesto Fiorentino da anni è sede di una residenza artistica multipla regionale T.R.A.M. che riunisce, presso il Teatro della Limonaia, tre compagnie (Associazione Teatro della Limonaia; Associazione AttoDue/Laboratorio Nove; Associazione Company Blu), attive nell’ambito del teatro e della danza contemporanea oltre che di un’importante Scuola di Musica con esperienza più che trentennale nel campo della formazione musicale e una specializzazione in azioni educative, terapeutiche, di formazione e di ricerca sul tema del rapporto tra la musica e la disabilità.

In quest’ottica il coinvolgimento anche della Scuola di Musica di Sesto e della Biblioteca Ernesto Ragionieri all’interno di una programmazione che ruota intorno ad alcuni temi: intensificazione del rapporto con le scuole; formazione di nuovi pubblici; percorsi di formazione professionalizzanti innovativi e inclusivi; valorizzazione delle eccellenze presenti sul territorio; promozione delle attività a livello metropolitano.

Firenze Jazz Fringe Festival (euro 52.194,96) in programma dal 13 al 17 settembre 2017. Si tratta di un progetto per un pubblico giovane, atto a promuovere la musica jazz di giovani artisti. Tutti gli eventi saranno gratuiti e ad ingresso libero. Gli eventi principali seguono le seguenti direttive: eventi spettacolari all’aperto; animazione delle vie e delle piazze dell’Oltrarno.

Happening e performance di danza e musica. Clubbing in vari locali dell’Oltrarno con artisti residenti e le esibizioni dei migliori gruppi italiani. Sono previste iniziative per consolidare il festival come manifestazione produttiva e sperimentale. Residenze artistiche di artisti di fama internazionale. Produzioni originali con gli artisti del territorio. Produzioni originali di danza. Commissioni tematiche in occasione del centenario della pubblicazione del 1° disco di Jazz. Gemellaggio con il Jazz&Blues Festival di Edimburgo (UK). Collaborazioni con le principali associazioni e scuole di musica del territorio. Collaborazioni con il museo della Specola, le chiese dell’Oltrarno.

Luoghi ed eventi:

1) Concerti sull’Arno, davanti a Ponte Vecchio - assoli di venti minuti degli artisti residenti.

2) Torre san Niccolò, concerto di apertura e performance di danza verticale.

3) Piazza Santo Spirito, creazione del palco principale con concerti pomeridiani e serali.

4) Piazza del Carmine (Sala Vanni), concerti e in collaborazione con il Musicus Concentus.

5) Museo della Specola, produzioni originali di danza e musica

6) Spiaggia di san Niccolò, concerti serali con performance sulle 3 Night Towers

7) Da Piazza della Signoria alle vie dell’Oltrarno: marching band, happening di musica africana e assoli.

8) Chiesa di San Felice: concerto di musica sacra e jazz

9) Bistrot Santa Rosa, concerti in fasce preserale

10) Club Nof, concerti in fascia serale

11) Porto di Mare, concerti e jam session in tarda serata/notte.

Teatro on the road - Giovani a Teatro in Mugello (euro 22.369,27) che prevede lo sviluppo nel territorio del Mugello dell'ampia attività che da oltre dodici anni Catalyst, a partire dal Teatro Corsini di Barberino, rivolge al mondo degli studenti.

QUI l'elenco completo dei finanziamenti