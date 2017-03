Film hard di Rocco Siffredi davanti a Ponte Vecchio: "Firenze è erotica"

"Amo questa città, quando riesco a venire resto sempre a bocca aperta per la sua bellezza. Questo appartamento dove ho alloggiato lo scorso anno mi ha proprio colpito con la sua spettacolare vista sul Ponte Vecchio: una location unica per un film". Parole di Rocco Siffredi, il noto porno attore e regista, che spiega la scelta di girare un film hard con vista sul celebre Ponte Vecchio.

Qual è il suo rapporto con il capoluogo toscano?

E' la terza volta che lo visito e devo dire che quando posso venirci lo faccio più che volentieri... è affascinante nonché molto erotica come città... per non dire delle fiorentine: bellissime e soprattutto molto calienti!

Non teme che la scelta delle location possa suscitare polemiche?

Parlare di scandali o polemiche in Italia ormai è diventato una routine... anzi mi avrebbe fatto strano se non fosse scoppiato un chiacchericcio di scandalo. Ma ricordo che Italia gli scandali sono ben altri di girar un film hard a Firenze!

FirenzeSex è giunta alla seconda edizione: può farci un bilancio di questa iniziativa?

Sono orgoglioso di essere il padrino della fiera FirenzeSex che per il mio parere è la migliore d'Italia, sia dal punto di vista organizzativo ma soprattutto per il pubblico toscano che ama questo evento, e lo dimostra il calore che mi trasmettono quando salgo sul palco. Speriamo che continui così negli anni!

Tra i protagonisti ci sarà anche un gigolò pratese. Può darci qualche dettaglio? Ci saranno altri toscani nel cast?

Ancora top secret. E' tutto in fase di elaborazione, dobbiamo capire bene quando inizieremo a girare visto il mio fulmineo impegno televisivo che mi ha portato via molto tempo.

Stavolta sarà dietro la macchina da presa. Cosa pensa del mestiere registico?

Passare da essere il protagonista di un film a girarlo è veramente una soddisfazione personale. Prima eseguivo quello che mi veniva detto ora dirigo tutto personalmente e a volte mi butto anche nel mezzo... scherzo! è una grande soddisfazione poter trasmettere tutto quello che in 30 anni di carriera ho imparato sul set ai nuovi attori e attrici.

Ha circa 1.700 film all'attivo: può farci un bilancio della sua carriera?

Diciamo 1700 film oltre 5000 scene sono numeri da capogiro. Sono orgoglioso della scelta di vita che feci quando ero ragazzino. Ci ho creduto fino in fondo e sono arrivato dove sono adesso. Ringrazio i miei cari e soprattutto mia moglie Rosa.

Come si concilia il mestiere del pornodivo con quello di padre e marito?

Si concilia e come. Mia moglie mi ha conosciuto che già facevo questo mestiere. Mi ha accettato fin dall'inizio e con un rapporto di fiducia e stima reciproca abbiamo creato una bellissima famiglia. Ho due ragazzi bellissimi e ne vado fiero.

Cosa significa essere (ancora) un sex symbol oggi? Cosa è cambiato dal periodo del suo esordio?

Diciamo se prima era difficile sfruttare questo mestiere per essere un divo, con l'avvento di internet e dei vari siti mi ha permesso di essere conosciuto in pochi anni in tutto il mondo e beh che dire... Mi piace come cosa... Altro che George Clooney ...

Ha partecipato a reality show e, naturalmente, a numerosi film hard: dove si è sentito più "messo a nudo"?

Sicuramente l'esperienza all'Isola è stata per me la più forte ed eccitante della mia vita.. mi ha cambiato assetto e soprattutto mi ha dato una carica a 50 anni che pensavo di non avere più... questo ti fa capire che la vita ti può regale grandi emozioni anche metà strada. Anche se io di strada e donne me ne devo fare ancora.