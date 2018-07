Dopo il Genoa l'Udinese: il figlio di Renzi in prova alla Primavera

Francesco Renzi andrà in prova nella squadra Primavera dell'Udinese. Lo scrive oggi il quotidiano Messaggero Veneto. Il primogenito figlio dell'ex premier, attaccante classe 2001, gioca nell’Affrico e si è messo in luce grazie ai tanti gol realizzati. Tant'è che tre mesi fa si era allenato per due giorni a Voltri con gli Allievi Nazionali del Genoa.



Attaccante alto 1,85 metri, Francesco Renzi è già stato convocato per la Nazionale Under 17 Dilettanti. Capocannoniere nel girone C degli Allievi Regionali, Francesco Renzi ha disputato un ottimo Torneo delle Regioni nella rappresentativa Toscana.

Renzi junior, secondo quanto riporta il quotidiano, scenderà in campo il 4 agosto, in occasione del test a Preone contro il Venezia di Stefano Martorano. Fino al 30 luglio la Primavera si allenerà a Udine, poi si trasferirà ad Ampezzo, dove rimarrà per il ritiro prestagionale fino al 12 agosto.