Il figlio di Renzi in prova al Genoa: "Segna a raffica"

Il primogenito dell'ex premier e segretario del Partito democratico Matteo Renzi, Francesco, è seguito dal Genoa. La notizia, riportata dal quotidiano ligure Il Secolo XIX, è rimbalzata in Toscana. Attaccante classe 2001, Francesco Renzi gioca nell’Affrico e si è messo in luce grazie ai tanti gol realizzati.

Nei giorni scorsi Renzi junior si è allenato per due giorni a Voltri, con gli Allievi Nazionali del Genoa di mister Chiappino. Già convocato per la Nazionale Under 17 Dilettanti, capocannoniere nel girone C degli Allievi Regionali, Francesco Renzi ha disputato un ottimo Torneo delle Regioni nella rappresentativa Toscana.

"Ci ha fatto un’ottima impressione - ha spiegato al Secolo XIX Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del Genoa - ha doti fisiche interessanti, è un lottatore generoso". "Non si è di certo presentato, per così dire, da figlio dell’ex premier - ha aggiunto Sbravati - bensì da ragazzo come tutti gli altri. Somiglia al papà, anche nel modo di parlare, ma ha dei tratti del viso che ricordano mamma Agnese".

Per ora pare che le chance di tesseramento non siano molte. Il Genoa però continuerà a monitorarlo. In casa Renzi anche l'altro figlio maschio, Emanuele del 2003, gioca a calcio nella Rufina. E chissà che anziché cimentarsi come arbitri, come ha fatto il padre, loro non riescano a togliersi qualche soddisfazione da calciatori.



"Per noi è Francesco, un diciassettenne che gioca abbastanza bene al calcio, che poi di cognome si chiami Renzi è ininfluente - ha detto ieri, interpellato dall'agenzia Ansa, Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa - Francesco, come altri suoi coetanei, mi è stato segnalato da Matteo Petrachi, direttore sportivo dell’Affrico, squadra di Firenze nella quale gioca da attaccante negli allievi regionali. Segna e ha delle qualità, se sono sufficienti a garantirgli un posto nelle giovanili del Genoa lo valuteremo prossimamente".