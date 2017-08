Figline, a settembre inaugurazione della nuova moschea

Figline Valdarno avrà una nuova moschea. L'edificio di culto sarà in grado di ospitare circa 250 persone e sarà inaugurato a settembre.

La moschea sorgerà su un vecchio fondo commerciale di 600 metri quadrati che la comunità valdarnese ha acquistato all'asta per un valore di 300.000 euro, fondi raccolti attraverso l'autofinanziamento (alle spese ha contribuito anche la comunità islamica fiorentina). Adesso i musulmani di Figline Valdarno pregano in un piccolo edificio nel centro storico della città.

Lo stabile è ancora vuoto, ma presto sarà allestito e diventerà una vera e propria moschea, oltre che un centro culturale dove si faranno lezioni di italiano e di arabo.

I negozianti della zona però sono contrari riguardo alla decisione del Comune tanto che l'amministrazione comunale, per agevolare l'insediamento del nuovo luogo di culto, si farà promotrice di alcuni

incontri tra i negozianti e la comunità musulmana.

In un primo momento era stato detto che la nuova moschea di Figline potesse ospitare almeno mille persone ma Izzedin Elzir, Imam di Firenze e presidente italiano di UCOII, ha smentito la notizia dicendo che la sala dedicata alla preghiera avrà una capienza che: "Credo non supererà le 200, 250 persone, non di piu. Sono 600 metri di spazio, ma non tutti saranno usati come sala di preghiera".

A Firenze invece l'individuazione di un nuovo edificio dove far sorgere la moschea sembra lontana. "Non ci sono novità", ha detto l'Imam.