Figline: si sporge per recuperare i panni, giovane precipita dal primo piano

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti ieri sera a Figline Valdarno, in via Silone, per soccorre un giovane caduto dal primo piano della sua abitazione.

La persona soccorsa è un ragazzo originario del Marocco. Da quanto dichiarato da lui stesso, nel tentativo di recuperare della biancheria che gli era caduta, ha cercato di fare un salto di circa un metro, ma ha urtato dei fili, quelli per tendere i panni, a causa l'oscurità ed è caduto malamente su una tettoia sottostante.

I vigili del fuoco lo hanno soccorso, recuperato e consegnato ai sanitari del 118. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per il giovane.