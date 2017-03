Figline, paura per una 24enne: aggredita dall'ex 

All'alba di lunedì i carabinieri hanno arrestato un 30enne albanese dopo che aveva aggredito la ex compagna. I due avevano avuto una relazione dal 2014 al febbraio scorso, fino a quando la donna ha deciso di lasciare l'uomo a causa del suo comportamento aggressivo. La storia non si era invece conclusa per lui che più volte l'ha aggredita, sia in modo verbale sia fisico, ripetendole che voleva continuare a stare con lei.

ARRESTO - L'ultimo episodio è avvenuto due giorni fa sotto casa di lei. Il trentenne ha trascinato la donna fuori dall'auto tirandola per i capelli poi le ha strappato il telefono di mano per evitare che chiamasse il 112. L'ha colpita al petto con schiaffi e pugni. La 24enne si è districata ed è riuscita a blindarsi nella vettura ma il trentenne, armato di cacciavite, ha cominciato a colpire il vetro. Un trambusto che ha richiamato l'attenzione di alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i militari dell'Arma che hanno tranquillizzato la giovane e poi rintracciato l'uomo. Per quest'ultimo sono scattate le manette per rapina e lesioni. La donna ha riportato otto giorni di prognosi per alcune contusioni al torace e alla spalla sinistra.