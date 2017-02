Fiesole, reggiseno imbottito di cocaina

Ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato due cittadini albanesi, di 57 e 30 anni, quest’ultimo già noto per i suoi precedenti, e una 48enne di Foggia. A mettere i militari dell'Arma in allerta erano state le segnalazioni dei residenti, che avevano notato numerosi movimenti sospetti nella zona. I carabinieri hanno così predisposto un apposito servizio antidroga, nei pressi di Piazza G. Mazzini a Compiobbi nel comune di Fiesole.

Qui, poco prima della 17:00, hanno intercettato l'auto con a bordo i tre sospetti. La donna ed il 48enne sono scesi e si sono seduti su una panchina, mentre il 30enne si è allontanato a piedi in un'altra direzione, per poi salire in un condominio di via Diaz ed uscirne poco dopo. Una volta tornato alla macchina, l'uomo ha estratto una busta da un borsello, subito nascosto nel vano portaoggetti.

Mentre i sospetti seduti sulla panchina avevano ripreso l’auto e si allontanavano in direzione Firenze, i carabinieri sono entrati in azione. Dai controlli effettuati è emerso che la donna nascondeva nel reggiseno 50 grammi di cocaina, mentre nel borsello del 30enne sono stati trovati 3.160 euro. I tre sono stati arrestati e condotti nel carcere di Sollicciano.