Fiesole, mancanza di acqua per un pomeriggio

Il serbatoio di Sant'Ansano ha bisogno di lavori di manutenzione straordinari e domani i tecnici di Suez-AcqueToscane spa, gestore del sistema idrico del Comune di Fiesole, provvederanno a

sostituire le parti usurate. Per questo il flusso idrico verrà interrotto nella giornata di martedì 3 ottobre. Disagi e ripercussioni saranno possibili per circa 2.000 utenze. Lo fa sapere in una nota AcqueToscane.

L’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle ore 14.00 alle 20.00 nella seguenti zone: Fiesole centro, via Beato Angelico, via Cave di Maiano, via Benedetto da Maiano, via Del Salviatino, via XXV Aprile, via Bandini, via Vecchia Fiesolana, via Duprè e zone limitrofe. Ripercussioni dei lavori saranno possibili anche nella valle del Mugnone, con cali di pressione e mancanze d’acqua in località Pian del Mugnone e Caldine dal pomeriggio/sera fino alle ore 24.00.



L’intervento consiste nella sostituzione di un tratto delle condotta di spinta dell’acqua dal serbatoio di S.Ansano verso il deposito di Piazza Garibaldi.