Fiesole, furto in banca con la fiamma ossidrica

Questa notte due uomini si sono introdotti nei locali della Cassa di Risparmio di Firenze, filiale di via Faentina, dopo aver divelto la vetrata di accesso. I malviventi si sono introdotti all’interno dell’istituto di credito delle Caldine e, utilizzando una fiamma ossidrica, hanno asportato il denaro contenuto nello sportello bancomat.

Sul posto per effettuare i rilievi sono intervenuti i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche, del reparto operativo e della compagnia di Firenze. Poco dopo il colpo i militari dell'Arma hanno rinvenuto l'auto utilizzata dalla coppia, risultata rubata. La coppia è riuscita ad allontanarsi con altro mezzo. Il danno non è ancora stato quantificato. Indagini in corso.