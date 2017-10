Fiera di Scandicci 2017: edizione blindata

Parte sabato 7 ottobre il tradizionale appuntamento con la Fiera di Scandicci. Sarà un'edizione all'insegna della sicurezza. Sarà infatti la prima fiera ad alta partecipazione di massa organizzata nell’Area Metropolitana fiorentina rispettando tutte le misure riscritte dalla 'normativa Gabrielli' dopo gli incidenti di Torino in occasione della proiezione in piazza della finale di Champions League nel giugno scorso, quando un falso allarme provocò il panico, con una fuga generale e 1.500 feriti, alcuni gravi, con seguenti forti polemiche sulla gestione della sicurezza.

Il Comune di Scandicci ha delegato l’incarico di gestire la sicurezza nell'ambito della Fiera alla Secur&Secur di Firenze, che impiegherà dai 30 a 60 uomini al giorno, che si occuperanno del controllo visivo del pubblico, dell’attraversamento delle rotaie della tramvia in prossimità delle sbarre, del controllo e la gestione dei flussi di persone all’interno dei vari stand, del coordinamento dei volontari delle varie associazioni, oltre alla possibilità di mettere in atto piani di emergenza nel caso in cui dovesse essere necessario.

FIERA DI SCANDICCI - Il programma completo