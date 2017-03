Via Palazzuolo: una luce sul degrado / VIDEO

E' andata in scena ieri sera la prima fiaccolata contro il degrado organizzata dall'Osservatorio Palomar di via Palazzuolo. Circa 200 cittadini hanno manifestato la propria voglia di legalità chiedendo, in maniera ferma ma pacifica, un presidio permanente delle forze dell'ordine, l'attivazione di un varco di accesso per tutelare la Ztl e l'allontanamento di una sala giochi ritenuta troppo vicina ad una scuola per ragazzi. Tanti i rappresentanti delle opposizioni, coi promotori che hanno annunciato una futura "marcia su Palazzo Vecchio".