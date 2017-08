Terrorismo, varchi controllati per la festa dell'Unità

Dal 25 agosto al 17 settembre torna la festa dell'Unità a Firenze, all'interno del parco delle Cascine. Con un calendario estremamente ricco di appuntamenti politici, di dibattiti e partecipazione. E tanti ministri ed esponenti di governo coinvolti. Ma anche con molta apprensione per l'emergenza terrorismo a seguito dell'attentato a Barcellona. A tal proposito, i vertici del Pd fiorentino ribadiscono che a partire da venerdì i cittadini non troveranno una festa blindata, ma semplicemente con una sicurezza potenziata rispetto agli standard abituali. "È una festa molto diversa anche per queste ragioni - conferma il segretario metropolitano del Pd di Firenze, Fabio Incatasciato-. Chi verrà, non troverà niente di differente rispetto agli anni scorsi, ma dietro ci sarà un lavoro che ha ulteriormente rafforzato i controlli. Abbiamo investito e speso anche di più per fare questo". Per tutelare l'incolumità delle oltre 200 mila presenze preventivate, il Pd si è adeguato alle misure di sicurezza prescritte dai tavoli sulla sicurezza e dalle forze dell'ordine.



E anche se "è impossibile recintare e chiudere l'iniziativa, perchè la facciamo in luogo aperto proprio perchè sia permeabile, e aperta allo scambio, questo non toglie che ci saranno dei varchi organizzati che saranno controllati", garantisce Incatasciato. La grande kermesse del Partito democratico si svilupperà su tre livelli: la festa dell'Unità alle Cascine è ad un tempo fiorentina, regionale e anche nazionale limitatamente al tema della sanità. Con un filo conduttore, che poi è il titolo della festa: "Periferie al centro. La scommessa dei prossimi decenni". Le presenze illustri inizieranno il 29 agosto con il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, il quale nella sua veste di vice segretario dei dem dedicherà un focus proprio allo stato di salute del partito. Sui temi dell'università e della ricerca, il giorno dopo si confronterà il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli.



Sempre sul partito, inoltre, il 31 agosto dibatterà il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Di legge elettorale parleranno il 4 settembre il capogruppo a Montecitorio Ettore Rosato e il responsabile Giustizia dei dem, David Ermini. Il giorno successivo toccherà al ministro della Difesa, Roberta Pinotti misurarsi dal parco delle Cascine sulle questioni della difesa europea e della lotta al terrorismo. Il ministro Luca Lotti sarà ospite l'8 settembre per discutere di sport e di inclusione sociale, mentre il 9 la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi assieme a Lucia Annibali parlerà di come fermare la violenza sulle donne. Il 10 settembre, invece, il governatore della Toscana, Enrico Rossi interloquirà con il vice ministro dei Trasporti, Riccardo Nencini sui principali nodi infrastrutturali regionali. Sul servizio pubblico televisivo e l'emittenza locale dibatterà il sottosegretario con delega alle Telecomunicazioni, dibatterà il sottosegretario con delega alle Telecomunicazioni, Antonello Giacomelli. Uno degli appuntamenti, più attesi, ad ogni modo è quello del 12 settembre con il ministro dell'Interno, Marco Minniti in una serata dal titolo 'Immigrazione e sicurezza, le sfide che ci aspettano'.

Altri appuntamenti già programmati sono quelli col vice ministro dell'Economia, Enrico Morando. Di grande richiamo, inoltre, sarà il dibattito sui vaccini con il docente del San Raffaele di Milano di microbiologia e virologia, Roberto Burioni il 15 settembre. Dario Nardella si confronterà sul primo biennio della città metropolitana il 16 settembre e sui temi della città il 17. E il segretario nazionale? "Come sempre Matteo Renzi ci comunicherà la sua presenza durante la festa- fa sapere il vice segretario regionale del Pd, Antonio Mazzeo-. Io spero che verrà con noi a confrontarsi soprattutto sui temi di politica nazionale". (Agenzia Dire)