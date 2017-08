Liberazione di Firenze: blitz degli anarchici, momenti di tensione / FOTO

Momenti di tensione questa mattina durante il corteo in ricordo della liberazione della città di Firenze dall'occupazione nazifascista avvenuta 73 anni fa. Un gruppo di anarchici ha cercato di interrompere il corteo in via dei Calzaiuoli, ha iniziato ad urlare "I veri fascisti siete voi" e a sventolare uno striscione con scritto "Ma quale liberazione? Il fascismo oggi si chiama democrazia".

Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente per fermarli, hanno tolto il manifesto e c'è stata una piccola colluttazione tra gli agenti e alcuni manifestanti. Quest'ultimi si sono poi allontantanati da via Porta Rossa distribuendo volantini in cui chiedono la scarcerazione di Pasca e Vespertino, gli unici due anarchici rimasti ancora in cella dopo gli arresti di giovedì scorso per l'attentato di Capodanno.

Il corteo comunque non è stato interrotto ed è arrivato in piazza della Signoria dove hanno preso la parola il sindaco Nardella e il presidente dell'Anpi Firenze Luigi Remaschi. Per il primo anno non era presente lo storico presidente dell'Anpi l'ex partigiano Silvano Sarti.