Moda: morta Wanda Ferragamo, vedova del fondatore della maison fiorentina

Addio a Wanda Miletti Ferragamo. La 96enne, vedova di Salvatore, è morta nel pomeriggio. Il presidente della Regione Enrico Rossi ha espresso il cordoglio, suo e della giunta regionale, per la morte del presidente onorario della Salvatore Ferragamo spa.



"Con dolore ho appreso della morte di Wanda Ferragamo Miletti. Rivolgo innanzitutto alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che hanno collaborato con lei nel corso degli anni, le mie profonde e sincere condoglianze. Con la sua scomparsa perdiamo una donna che, con tenacia e passione, ha contribuito a tenere in alto il nome della Toscana e dell'Italia in tutto il mondo".



Non dimenticheremo mai la tenacia, la passione e la visione di una donna unica come Wanda #Ferragamo che ha portato la bellezza e la creatività da Firenze in tutto il mondo. Il mio abbraccio alla sua splendida famiglia. — Dario Nardella (@DarioNardella) 19 ottobre 2018